Afghanistan: जुमे की नमाज के दौरान IED धमाका, इमाम समेत चार की मौत

काबुल। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) में अमरीका और तालिबान ( America and Taliban ) के बीच शांति वार्ता होने के बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम ( IED Blast In Mosque ) दिया। इस हमले में मस्जिद के इमाम समेत चार लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, काबुल के पश्चिम स्थित शेरशाह सूरी मस्जिद में IED से धमाका किया गया। इस धमाके में कई लोग घायल भी हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले 2 जून को काबुल के डाउन टाउन में वजीर अकबर खान मस्जिद में भी विस्फोट हुआ था।

UN रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान खुद ही कई बार कबूल चुका है अपनी आतंकी गतिविधियां

इस धमाके में मस्जिद के इमाम मोहम्मद अयाज नियाजी की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली थी।

