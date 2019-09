अफगानिस्तान: तालिबान ने काबुल में किया बड़ा धमाका, 5 की मौत, 50 से अधिक घायल

काबुल। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच कुंदुज शहर में चल रहे संघर्ष के बीच सोमवार की रात को काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ। इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए।

शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना के बाद यह जबरदस्त विस्फोट हुआ। सबसे बड़ी बात कि यह धमाका ऐसे जगह में किया गया, जहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राहत सहायता एजेंसियों के कार्यालय हैं।

अफगानिस्तान में कुंदुज सिटी के पास बम धमाका, 6 सुरक्षाबलों की मौत

इस घटना को लेकर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने जानकारी दी कि यह बम विस्फोट ग्रीन विलेज के पास पीडी 9 में एक कार में किया गया है। बम धमाके के बाद क्षेत्र के एक ईंधन स्टेशन में आग लग गई। उन्होंने आगे बताया कि विस्फोट के बाद सुरक्षाबलों ने फौरन आस-पास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावर की तलाश की जा रही है।

बता दें कि इस धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तालिबान ने इससे एक दिन पहले हुए धमाके की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी।

#UPDATE The Interior Ministry’s spokesman Nusrat Rahimi says the area of the car bomb explosion in Kabul's PD9 has been cordoned off by police and that a fuel station in the area has caught fire: TOLOnews https://t.co/BbsY2gmnKE