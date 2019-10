अफगानिस्तान: खंडहर की खुदाई में मिली हजारों वर्ष पुरानी शेर की दो मूर्तियां व पत्थरों की सीढ़ी

काबुल। अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे राम मंदिर होने के प्रमाण को लेकर कई दशकों से भारत में बहस हो रही है और अब देश की सर्वोच्च अदालत में इसकी सुनवाई पूरी हो गई है, जिसका फैसला कुछ ही दिन में आ जाएगा और यह तय हो जाएगा कि सच क्या है।

लेकिन इन सबके बीच पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे लेकर भारत समेत दुनिया भर में हड़कंप मंच गया है। दरअसल, अफगानिस्तान में हजारों साल पुराने एक खंडहर की खुदाई के दौरान शेर की दो मूर्तियां मिली है। इन मूर्तियों को लेकर हलचल मच गई है।

बता दें कि अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत स्थित एक खंडहर की खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली है। करीब तीन महीने से खंडहर में खुदाई चल रही थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि यह खंडहर हजारों साल पुराना है, जहां पर खुदाई के दौरान शेर की दो मूर्तियों वाली एक सीढ़ी मिली है।

Two lion statues have been discovered by archaeologists in #Kapisa province after a three-month excavation at a site with ruins “thousands of years old,” according to local officials. #Afghanistan pic.twitter.com/BvDXqdjRMX