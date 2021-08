अफगानिस्तान: तालिबानी ठिकानों पर वायुसेना का Air Strike, मारे गए 572 आतंकी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर किए जा रहे कोशिशों के बीच अफगान सेना और तालिबान में संघर्ष जारी है। वहीं, अमरीकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान अब फिर से अपना पैर पसारते हुए अफगानिस्तान में हावी होता जा रहा है। हालांकि, तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अफगान सेना लगातार कार्रवाई भी कर रही है।

इस बीच अफगान वायुसेना ने बीते 24 घंटों में तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वायुसेना ने शनिवार की रात को तालिबान के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर उसे ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि शेबगर्न शाहर में तालिबानों ठिकानों पर वायुसेना के हवाई हमले में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है और 500 से अधिक आतंकी मारे गए हैं।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया है कि अफगान वायुसेना के हवाई हमले में दर्जनों तालिबानी मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं।

#AAF conducted an #airstrike on Taliban’s hideouts in Dand district of Kandahar province last night. Dozens of #terrorists were killed and wounded as a result. pic.twitter.com/PzuHCL2kNh