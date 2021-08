Airstrike in Afghanistan : बमबारी में सिर्फ 6 सेकेंड में तबाह हो गया तालिबान का ठिकाना, ढाई सौ आतंकी मारे गए, देखिए वीडियो

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों की वजह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जब से अमरीकी सैनिकों की यहां से वापसी शुरू हुई है, तब से तालिबान लगातार अपनी मौजूदगी यहां मजबूत करता आ रहा है। तालिबानी हुक्मरानों का दावा है कि उसने 90 प्रतिशत इलाकों पर कब्जा कर लिया है।

वहीं, अफगानिस्तान सरकार इससे इनकार कर रही है। इससे अलग, अफगानिस्तान सरकार ने तालिबानियों पर एयरस्ट्राइक किए जाने का दावा किया है, जिसमें करीब ढाई आतंकियों के मारे जाने और 90 अन्य के घायल होने की बात कहीं जा रही है।

66 #Taliban terrorists were killed & 13 others wounded in #airstrikes conducted by #AAF in Rezishak area of Enjil district & Malan Bridge area at the outskirts of #Herat provincial center, yesterday.



Also,1 vehicle a large amount of their weapons,amos & equipment were destroyed pic.twitter.com/pgkRvRrXaJ — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021

अफगानिस्तान सरकार की मानें तो उसने तालिबान के 254 आतंकियों को बमबारी में मार गिराया है। वहां की सरकार ने इस पर एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि तालिबान के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की जा रही है। महज 6 सेकेंड का यह वीडियो अफगानिस्तान की सेना की ओर से जारी किया गया है। इसमें सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जिन ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की गई, वहां आतंकी छिपे थे। धुएं के गुबार के बीच सबकुछ जमींदोज हो गया।

यह भी पढ़ें:- नई शुरुआत: भारत आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभालने जा रहा, जानिए किन प्रमुख मुद्दों पर होगी पहल

#Taliban terrorists hideouts were targeted by #AAF in Zherai district of #Kandahar province yesterday. Tens of #terrorists were killed and wounded as result of the #airstrike. pic.twitter.com/mM1uVyeXMu — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021

यही नहीं, बीते 24 घंटे के दौरान गजनी, कंधार, हेरात, फराह, जोजजान, बल्ख, समांगन, हेलमंद, तखर, कुंदुज, बलगान, काबुल और कपिसा राज्यों में एयरस्ट्राइक के बाद 254 तालिबान आतंकी मारे गए। इसमें 97 आतंकी घायल भी हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने राज्यों की राजधानियों को घेर लिया है। रविवार रात उन्होंने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर और तालिबानियों के पूर्व गढ़ कंधार में हवाई अड्डे पर तीन रॉकेट दागे।

12 #Taliban terrorists including 4 #Pakistani were killed and 9 others were wounded in an operation conducted by #ANDSF in Barmal district of #Paktika province, last night.



Also, some amount of their weapons & ammunition were destroyed. pic.twitter.com/1Y7fJ7IvZS — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021

यह भी पढ़ें:-भूमाफिया बन गया है चीन, दुनियाभर में 64 लाख हेक्टेयर जमीन पर किया ‘कब्जा’

यही नहीं, तालिबानियों पर अफगानिस्तान की इस कार्रवाई से चीन और पाकिस्तान नाराज हो गए हैं। उन्होंने यहां संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस बारे में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने बैठक भी की है, जिसमें यह निर्णय लिया गया।