नई शुरुआत: भारत आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभालने जा रहा, जानिए किन प्रमुख मुद्दों पर होगी पहल

नई दिल्ली।

भारत की भूमिका आज यानी एक अगस्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम और प्रभावी हो रही है। भारत आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करेगा। हालांकि, इसका पहला कार्यकारी दिवस दो अगस्त यानी सोमवार से शुरू होगा। इस बीच, वह तीन प्रमुख क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी करने को तैयार है।

भारत की ओर से 15 देशों के ताकतवर विश्व निकाय की कमान संभाले जाने संबंधी जानकारी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए उसी महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है, जिस महीने हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दो अगस्त को पहले दिन तिरुमूर्ति एक महीने के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करेंगे। इस दौरान कुछ ही लोग वहां मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। वे संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण मुहैया कराएंगे, जो परिषद के सदस्य नहीं हैं। परिषद के अस्थायी सदस्य के बतौर भारत का दो साल का कार्यकाल एक जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। भारत अपने दो साल के कार्यकाल के अंतिम महीने यानी दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा।

इन मुद्दों पर समग्र रुख अपनाना जरूरी

संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता के दौरान भारत तीन बड़े क्षेत्रों जिसमें, समुद्री सुरक्षा, शांतिरक्षा और आतंकवाद रोकथाम शामिल है, पर उच्चस्तरीय प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। तिरुमूर्ति ने बताया कि समुद्री सुरक्षा हमारी उच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा परिषद के लिए इस मुद्दे पर समग्र रूप से रुख अपनाना जरूरी है। इसके अलावा, दूसरे कार्यक्रम शांतिरक्षा में हमारी लंबी और अग्रणी भागीदारी को देखते हुए यह दिल के करीब है। उन्होंने कहा, भारत शांतिरक्षकों की सुरक्षा करने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरे मुद्दे यानी आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले देश के रूप में भारत आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर लगतार बल देता रहेगा।

