पाकिस्तानः सिद्धी विनायक मंदिर पर हमला, लाठी-डंडों के साथ घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Punjab ) के पंजाब क्षेत्र में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर ( Hindu Temple In Pakistan ) में तोड़फोड़ की है। सिद्धी विनायक मंदिर ( Sidhi Vinayak Temple ) में लाठी डंडे लेकर पहुंचे कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इस कायराना हमले के कई वीडियो भी बनाए गए जो वायरल हो रहे हैं।

इन वीडियो में कट्टरपंथियों की भीड़ को मंदिर में तोड़फोड़ करता देखा जा सकता है। यह घटना पाकिस्तान स्थित पंजाब के रहीम यार खान के पास भोंग शहर की बताई जा रही है।

पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले के भोंग शरीफ गांव स्थित गणेश मंदिर में बुधवार शाम जमकर तोड़फोड़ की गई।

जमकर मचाया उत्पात

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी अचानक मंदिर के अंदर लाठी-डंडे के साथ घुसते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं।

बेकाबू भीड़ ने मंदिर में शीशे तक तोड़ दिए। इन शीशों के पीछे देवी-देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थीं।

यही नहीं उपद्रवियों ने मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया।

अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं

खास बात यह है कि उपद्रवियों की इस कायराना हरकत के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया। मामले की जांच भी शुरू हो गई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ये बोले इमरान की पार्टी के नेता

इमरान खान की पार्टी PTI के नेता और युवा हिंदू पंचायत पाकिस्तान के संरक्षक जय कुमार धीरानी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि, जिले के भोंग शरीफ में मंदिर पर हुए इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह हमला प्यारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मैं अधिकारियों से दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का अनुरोध करता हूं।

It is very sad & unfortunate incident. PM office took notice of this untoward incident & directed district administration to probe the case & take strict action against the culprits.Pakistani constitution provides freedom & protection to minorities to perform their worship freely https://t.co/RuLOe69VSb