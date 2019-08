काबुल: शादी समारोह में बड़ा धमाका, 40 लोगों की मौत

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शादी समारोह में बड़ा धमाका हुआ है। इस आतंकी हमले में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह धमाका शनिवार देर रात हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

#UPDATE At least 40 people have been killed and more than 100 others are wounded in the blast at Kabul wedding, said sources: TOLOnews #Afghanistan https://t.co/GpsCoWesvM