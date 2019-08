चीन ने पाकिस्तान को दिया आश्वासन, कश्मीर मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में देगा उसका साथ

इस्लामाबाद। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पाक लगातार दूसरे देशों से मदद मागने में लगा है। मगर अब तक उसे किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में एकमात्र विकल्प चीन बचा है, जिससे उसे काफी उम्मीद है। शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग की यात्रा पर रवाना हुए। यहां पर वह चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की।

China 'seriously concerned' over situation in Jammu and Kashmir



