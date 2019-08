अफगान नेता ने पाक को सुनाई खरी-खरी, कहा- कश्मीर का ध्यान रख सकता है भारत

काबुल। मोदी सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संवैधानिक धारा 370 को खत्म करने के बाद देश-दुनिया से तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

इसी कड़ी में अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व पूर्व खुफिया प्रमुख अमरुल्ला सालेह ( Amrullah Saleh ) ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है।

सालेह ने कहा कि कश्मीर के दर्जे में बदलाव के बाद भारत पूरे राज्य व कश्मीरियों का खुद ख्याल रखने में पूरी तरह से सक्षम है।

जम्मू-कश्मीर मामले में बेवजह कूद पड़ने को लेकर सालेह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है।

सालेह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत कश्मीर के दर्जे में बदलाव के बाद पूरी तरह से अपना ख्याल खुद रख सकता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह मदरसा आतंकवादियों का ब्रेनवाश कर उन्हें हथियार थमा सकता है और अफगान नागरिकों की हत्या करने को कह सकता है, क्योंकि वे भारत विरोधी नहीं हैं।’

India can take care of its entirety by itself post the change of Kashmir status. What Pak can do, as always, is to provide more killing devices to brain washed madrasa terrorists & ask them to kill Afg civilians just because they are not anti India. It is a likely scenario.