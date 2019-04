सीरियल ब्लास्ट से दहला कोलंबो, चर्च और होटलों में हमला, 25 की मौत 150 लोग घायल

कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के कई हिस्सों में रविवार को सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए। श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 25 लोगों की मौत और करीब 150 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट 6 अलग-अलग जगहों पर हुए। ये धमाके 3 होटल और 3 चर्च में हुए। बताया जा रहा है कि चर्च में इस दौरान ईस्टर की प्रार्थना चल रही थी। श्रीलंकाई पुलिस और बम स्कावड की टीम मौके पर मौजूद है।

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka, reports Sri Lankan media. More details awaited pic.twitter.com/WunBhnt5EA