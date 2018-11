पाकिस्तान: धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली, प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी शुभकामनाएं

इस्लामाबाद। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दिवाली का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए पीएम इमरान ने अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया। बता दें कि रोशनी का महापर्व दिवाली सबसे लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है।

पाकिस्तान में दिवाली का जश्न

पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग बुधवार को धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ दिवाली मना रहे हैं। हिंदू समुदाय ने रंगीन रोशनी के साथ अपने घरों और मंदिरों को सजाया है । सिंध सरकार ने हिंदू समुदाय से जुड़े अपने सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। दीवाली, रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पाकिस्तान के हैदराबाद में मोची मुहल्लाह सिर्रिघाट, काली मंदिर फतेह चौक, वाल्मीकि टेम्पल (तांडो वाली मोहम्मद), शंकर मंदिर (फुलेली), साईं बाबा मंदिर (शाहब सिनेमा) सहित विभिन्न मंदिरों में दिवाली की प्रार्थना आयोजित की गई है। कराची में हिंदू समुदाय ने त्यौहार की खूब तैयारियां की हैं।

Happy Diwali to Hindus in Pakistan and around the world, DiWali Symbolises Victory of good over evil, the struggle is continuing ... #Diwali