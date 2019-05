डोनाल्ड ट्रंप और शिंजा एबे ने गोल्फ खेलते हुए व्यापारिक मुद्दों पर की अनौपचारिक चर्चा

टोक्यो। चार दिवसीय दौरे पर शनिवार को जापान पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ( Prime Minister Shinzo Abe ) के साथ रविवार को गोल्फ खेल को लुफ्त उठाया। गोल्फ खेलने के दौरान दोनों ने पहली अनौपचारिक वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर भी वार्ता हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप और एबे के बीच गोल्फ ( Golf ) के मुकाबले में मैच किसने जीता ये तो पता नहीं चला, लेकिन जापान ( japan ) के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेताओं के बीच मोबारा कंट्री क्लब में मैच खेला गया। गोल्फ कोर्स में खेल के दौरान जापान के चर्चित गोल्फ खिलाड़ी इसाओ आओकी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मैच में हिस्सा लिया। मंत्रालय के बयान के अनुसार, एबे और ट्रंप ने गोल्फ खेल के जरिए एक अनौपचारिक माहौल में अपनी दोस्ती को ओर भी ज्यादा मजबूत और गहरा किया है।

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

Great fun and meeting with Prime Minister @AbeShinzo. Numerous Japanese officials told me that the Democrats would rather see the United States fail than see me or the Republican Party succeed - Death Wish! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

गोल्फ के बहाने ट्रंप और एबे के बीच सियासत की नई बिसात, उत्तर कोरिया के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें?

एबे ने ट्वीट की तस्वीरें

गोल्फ कोर्स पर एबे ने ट्रंप के साथ ली अपनी सेल्फी की तस्वीरों को रिवावार को ट्वीट करते कहा कि वह 'जापान-अमरीका गठबंधन को नए जापानी युग में और मजबूत बनाएंगे।' ट्रंप ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा 'प्रधानमंत्री एबे शिंजो से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई जापानी अधिकारियों ने मुझसे कहा कि डेमोक्रेट मुझे या रिपब्लिक पार्टी को जीतता देखने के बजाए अमरीका ? को विफल होते देखना चाहेंगे-नाकाम इच्छा।’ मंत्रालय ने आगे अपने बयान में कहा है कि मैच से पहले दोनों नेताओं ने नाश्ता किया और बाद में दोपहर का भोजन किया जिसमें अमरीका से लाया गया डबल चीजबर्गर और गोमांस शामिल थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जापान के साथ हमारी व्यापार वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, विशेषरूप से कृषि और गोमांस के क्षेत्र में। माना जा रहा है कि अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइथिजर और उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी के बीच वार्ताओं में अमरीका ने जापानी बाजार में अपने देश के गोमांस, पोर्क और गेहूं उत्पादों की अधिक पहुंच की मांग रखी। ऐसा माना जा रहा है कि जापान का जोर इस बात पर है कि वाहन समेत तमाम जापानी औद्योगिक उत्पादों पर अमरीका का शुल्क कम किया जाए। बता दें कि ट्रंप सुमो कुश्ती के एक टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्य अतिथि हुए और विजेता को ट्राफी सौंपी।

Tonight in Tokyo, Japan at the Ryōgoku Kokugikan Stadium, it was my great honor to present the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. Congratulations! A great time had by all, thank you @AbeShinzo!! pic.twitter.com/nwwxJl6KXH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

भारत के लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है: डोनाल्ड ट्रंप

चार दिनों के दौरे पर जापान पहुंचे हैं ट्रंप

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अपनी चार दिन की यात्रा पर शनिवार को जापान पहुंचे हैं। उनके इस दौरे पर उनके साथ अमरीका कि प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ( Melania Trump ) भी उपस्थित रहीं। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि अपने दौरे पर ट्रंप अपने "गोल्फ फ्रेंड" जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एयरफोर्स वन ने स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे टोक्यो हवाई अड्डे पर लैंड किया। अपनी यात्रा की शुरुआत में ट्रंप ने सबसे पहले जापानी बिजनेस प्रतिनिधि से मुलाकात की।

