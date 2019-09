भूकंप के झटकों से फिर दहला नेपाल, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

नई दिल्ली। दो दिनों के भीतर नेपाल की धरती एक बार फिर से थर्रा उठी है। शनिवार सुबह 10.30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है।

नुकसान की खबर

फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूकंप की वजह से लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

Earthquake of magnitude 4.1 struck Nepal around 10.30 am today.