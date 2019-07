नेपाल: भूस्खलन और बाढ़ का कहर, अब तक 65 लोगों की मौत, 38 घायल

काठमांडू। नेपाल में लगातार बारिश और कई नदियों में आई बाढ़ के कारण मरने वाले वालों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। वहीं बाढ़ से जुडी विभिन्न घटनाओं में 38 लोग अब तक घायल हुए हैं। अचानक आई इस बाढ़ में 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके साथ पहाड़ी क्षेत्र में आए भूस्खलन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है।

राहत कर्मियों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि यहां के प्रमुख राजमार्गों में पानी भर गया है। इसके अलावा कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। कई नदियों के तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। इसके कारण नदियों केे किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल भरा समय है।

#UPDATE Nepal Police: Death toll rises to 65 due to flooding and landslide in the country, following incessant rainfall; 38 people injured, search for 30 missing underway. 1146 people rescued till now from 22 flood-hit districts.