G-20 Summit: PM मोदी का आतंकवाद पर करारा प्रहार, दिए 5 अहम सुझाव

नई दिल्ली। दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरूआत शुक्रवार को हुई। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर फिर से करारा प्रहार किया है और दुनिया को बताया कि कैसे मानवता के लिए खतरा बनता जा रहा है।

पीएम मोदी ने बताया कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। ये न सिर्फ बेगुनाहों की हत्या करता है बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है।

जापान के ओसाका में पीएम मोदी ने RIC (Russia-India-China) और BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) नेताओं के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह से आतंकवाद और जातिवाद के समर्थन को बंद करने की जरूरत है।

BRICS के बाद RIC की बैठक में भी छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा, जिनपिंग और पुतिन से मिले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का पालन-पोषण करने पर जमकर लताड़ लगाई और दुनिया के सामने बेनकाब किया है। मोदी ने दुनिया से अपील की है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है। इसको लेकर पीएम मोदी ने पांच सुझाव भी दिए हैं।

