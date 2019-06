G-20 समिट: जापान दौरे पर पीएम मोदी , ट्रंप सहित कई नेताओं से होगी मुलाकात

ओसाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार की सुबह जापान के ओसाका ( osaka ) पहुंच गए हैं। जापान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया।

पीएम मोदी ने ओसाका में अपने होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी-मोदी के नारे लगाए गए। पीएम मोदी कई बच्चों से भी मिले।

ओसाका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा 'मैं वैश्विक नेताओं के साथ हमारी दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण, डिजिटलाइजेशन और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान हमारी इस बैठक का मुख्य मुद्दा होगा।’

पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि ओसाका G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर, मैं द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर अपने प्रमुख साझेदार देशों के नेताओं के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की आशा करता हूं।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Osaka, japan . He will be attending the G20 summit here. pic.twitter.com/cdQgVarBz5

10 देशों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 सम्मेलन में अमरीका, चीन और कई अन्य सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान व्यापार में साझेदारी को बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी जी-20 समिट से इतर 10 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, अमरीका, तुर्की, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं।

G20 समिट में हांगकांग प्रत्यर्पण बिल का मुद्दा उठाने की मांग, काले कपड़े पहनकर लोगों ने निकाली रैली

पीएम मोदी इस दौरान BRICS के नेताओं के साथ अलग बैठक करेंगे। साथ ही साथ RIC ( Russia-India-China ) के साथ भी अहम बैठक करेंगे। बता दें कि जापान के ओसाका में 28 और 29 जून को G-20 शिखर सम्मेलन हो रहा है।

Japan: Members of the Indian community welcome Prime Minister Narendra Modi as he arrives at Swissotel Nankai hotel in Osaka pic.twitter.com/vOEGwk96rk