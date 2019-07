G20 Summit: ट्रंप ने पुतिन के साथ किया मजाक, कहा- आगे राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप मत करना

ओसाका। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच ट्रंप और पुतिन के बीच थोड़ी शरारत और मस्ती भी देखने को मिला।

डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी अमरीकी चुनाव को लेकर पुतिन के साथ मजाक किया। ट्रंप ने मजाक में पुतिन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप अगली बार राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप मत करना। ट्रंप की इस टिप्पणी पर पुतिन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन केवल मुस्कुरा दिए।

ट्रंप ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक संवाददाता से सवाल पूछा कि ट्रंप अगले वर्ष प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के संबंध में अपने रूसी समकक्ष को चेतायेंगे या नहीं।

बता दें कि 2016 में अमरीकी चुनाव में कथित तौर पर रूसी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच रिपोर्ट ( मुलर रिपोर्ट ) सामने आने के बाद से ट्रंप और पुतिन की यह पहली मुलाकात थी।

रूस पर आरोप था कि अमरीकी चुनाव में हस्तक्षेप किया था और ट्रंप को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि मुलर रिपोर्ट में इस तरह के आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत के अभाव की बात कही गई थी।

Meeting with US President Donald Trump: mutual trade, disarmament and protectionism https://t.co/dhZJYJGpBx pic.twitter.com/9FzhP8K2Za