हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन, विधान परिषद में घुसकर की तोड़-फोड़

हांगकांग। स्वायत्तशासी हांगकांग ( Hong Kong ) में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संड़कों पर उतर आए और फिर से अपना विरोध जताया। लेकिन समय बढ़ने के साथ ही यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया।

प्रदर्शकारी हांगकांग विधान परिषद के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। दोपहर के बाद पूरा विरोध प्रदर्शन प्रत्यर्पन बिल के बजाए हांगकांग को चीन को सौंपे जाने के विरोध में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हुए विधान परिषद के अंदर घुस गए।

Hong Kong extradition Bill: प्रदर्शन कर रहे लोगों से चीफ एग्जीक्यूटिव Carrie Lam ने माफी मांगी

गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लोहे की ट्रॉली से खिड़की तोड़कर विधायी परिषद में घुस गए और जमकर उत्पात मचाई। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का यह गुस्सा चीन को हांगकांग सौंपने की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर देखने को मिला है।

1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंप दिया था। तब से लेकर अब तक हर साल एक जुलाई के दिन हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं।

VIDEO: The annual Hong Kong July 1 protest march marking the anniversary of the semi-autonomous territory's handover to China in 1997 starts as demonstrators lay siege to the Legislative Council. #HKprotests pic.twitter.com/COhoIslV4L

Once dubbed "Asia's Finest", Hong Kong's police are fighting allegations of using excessive violence against protesters, their headquarters besieged twice in the last week as calls for an independent inquiry into their tactics swell https://t.co/aOcR4FONYr pic.twitter.com/uJ2pmySjso