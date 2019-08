कश्मीर मुद्दा: इमरान ने भारत को दी परमाणु युद्ध की धमकी, कहा- किसी भी हद तक जाएंगे और आखिर तक लड़ेंगे

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसकी छटपटाहट कम नहीं हो पा रही है। इमरान खान इस सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल सके हैं। तभी तो रह-रह कर हर वक्त-बेवक्त कश्मीर का राग अलापते रहते हैं।

दुनिया के हर मंच व ताकतवर देशों के साथ मुस्लिम देशों से भी गुहार लगा चुके हैं। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर जगह से खाली हाथ रहने के बाद अब नया-नया पैंतरा आजमा रहे हैं, ताकि दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सके और कश्मीर मसले पर दखल दे।

इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को संबोधित किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इमरान खान ने यह संबोधन पीएम मोेदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में जी-7 सम्मेलन में मुलाकात के ठीक बाद किया है।

इमरान खान ने अपना संबोधन यह कहते हुए शुरू किया कि वह कश्मीर पर कब्जे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जनता की सरकार की नीति और रुख को साझा करना चाहता थे।

उन्होंने कहा 'जब मैं सत्ता में आया, तो हम इसे हल करना चाहते थे और शांति लाना चाहते थे। भारत और हम कई समस्याएं साझा करते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है।

इमरान खान ने कहा कि इसलिए हम सभी के साथ दोस्ती करना चाहते थे। जब मैं सत्ता में आया, तो मैंने (भारत के लिए) बातचीत के लिए कई सारे रास्ते बनाए लेकिन हमेशा कुछ कुछ न कुछ समस्याएं थीं।

Pakistan Prime Minister Imran Khan: We have succeeded in internationalizing the issue of Kashmir, we talked to world leaders and embassies. UN for the first time since 1965, convened a meeting on Kashmir issue. Even international media has picked it up. (file pic) pic.twitter.com/o4S8i7USu9

Imran Khan: If conflict moves towards war then remember both nations have nuclear weapons &no one is a winner in nuclear war and it has global ramifications.Super powers of the world have a huge responsibility..whether they support us or not Pak will go to every extent (file pic) pic.twitter.com/6Rgpg2kscS