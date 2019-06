इमरान खान ने सऊदी किंग का किया अपमान, इस हरकत के लिए अब हो रहे ट्रोल

रियाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में आईओसी(OIC) की बैठक में हिस्सा लेने सऊदी अरब पहुंचे थे। इस दौरान सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुला अजीज से उनकी मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। अपनी एक हरकत के कारण इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। आरोप है कि इमरान खान ने सऊदी अरब के किंग का अपमान किया है।

इमरान का भव्य स्वागत किया गया

दरअसल, OIC की बैठक से अलग जब एक जून को इमरान खान सऊदी अरब के किंग सलमान से मिलने पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वह अपने काफिले के साथ कार से उतर सलमान से मिलने जा रहे थे। सलमान अपने अधिकारियों के साथ गर्मजोशी से उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मगर इमरान ने बहुत की साधारण तरह से उनसे हाथ मिलाया और उनसे कुछ बात करने लगे।

इमरान अपनी बात कहकर चल दिए

इमरान ने किंग सलमान के ट्रांसलेटर से कुछ कहा, अभी ट्रांसलेटर इमरान की बात किंग सलमान को समझा ही रहा था कि खान वहां से अचानक चल दिए। किंग सलमान बात समझकर जबतक पीछे मुड़ते तब तक इमरान काफी दूर निकल गए थे।

This is beyond insulting. PM Imran Khan enters, says something to King Salman, walks out casually before the interpreter translates and the King responds. I'd suggest the "selection committee" to teach diplomatic manners when they select PM of Pakistan. pic.twitter.com/ACIJpFzZeF

इमरान खान को खरी-खोटी सुना रहे हैं लोग

इमरान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, सऊदी अरब के लोग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान को खरी-खोटी सुना रहे हैं। इस दौरान वीडियो में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान किंग के ट्रांसलेटर को कुछ इशारा करते भी दिखे। हालांकि, इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता में इमरान खान और सऊदी किंग की मुलाकात हुई। इमरान ने वहां पर एक सम्मेलन को संबोधित भी किया।

Someone should teach little bit ethics of Diplomacy to this man.

Meanwhile, it is heard that the Saudi king has cancelled meeting with Imran Khan because of his nonsensical attitude.

I though wish that it’s just a rumour since we have to beg a lot more



