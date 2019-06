भारतीय राजनयिक की इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान की बदसलूकी, भारत ने की जांच की मांग

लाहौर। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के साथ बदसलूकी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में एक मामला शनिवार को सामने आया था, जिसमें पाक स्थित भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में आए मेहमानों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने आशिष्ट व्यवहार किया गया। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने इस्लामाबाद के नामी सेरेना होटल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें शामिल होने के लिए कई मेहमानों को न्योता दिया गया था।

भारतीय उच्चायोग ने की जांच की मांग

भारतीय उच्चायोग ने इस मामले पर पाक के सामने कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से इस मामले की उचित जांच किए जाने की मांग भी रखी है। उच्चायोग ने इस कार्रवाई की रिपोर्ट भी उनके साथ साझा करने की बात कही है।

High Commission of India in Islamabad: India has protested to Pakistan against gross intimidation of guests invited for an iftar event, yesterday. Have requested the Pak govt to urgently investigate these ugly events & share the results of the exercise with the High Commission.