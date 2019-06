प्रतिभा पाटिल को मेक्सिको का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान, एस राधाकृष्णन के बाद अवार्ड पाने वाली दूसरी पूर्व राष्ट्रपति

नई दिल्ली। भारत के लिए अमरीका से एक अच्छी खबर आई है। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। भारत में मेक्सिको की राजदूत मेल्बा प्रिआ ने 'ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल' ( Order of the Aztec Eagle ) नामक इस सम्मान को पूर्व राष्ट्रपति को प्रदान किया।

