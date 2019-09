इमरान खान के तेवर पड़े ठंडे, कहा- भारत के खिलाफ पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बौखलाए इमरान खान ने दुनिया भर में भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसपर इमरान खान ने मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की, पर फिर भी कामयाब नहीं हो सके।

हर मोर्चे पर मात खाने के बाद इमरान खान हर मंच से परमाणु हमले की बात करने लगे। पाकिस्तानी हुकमरान और उनके आलाअधिकारी परमाणु हमले की धमकी देने लगे। यहां तक की एक मंत्री ने तो तारीख भी बता दी कि भारत-पाकिस्तान के बीच अक्टूबर-नवबंर में युद्ध हो सकता है।

कश्मीर मुद्दे पर एक पाकिस्तानी बच्चे ने ही इमरान खान को दिखाया आईना, वीडियो वायरल

हालांकि अब भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के परमाणु हमले की धमकी को बेअसर कर दिया। इसलिए परमाणु हमले की बात करने वाले इमरान खान अब ठंडे पड़ गए।

इमरान खान ने एक बयान देते हुए सोमवार को कहा कि वह भारत के साथ युद्ध होने की स्थिति में पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे पहले पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने को तैयार है।

Pakistan PM Imran Khan says Pakistan will not use nuclear weapons first amid tensions with India: Reuters pic.twitter.com/0JfFqKUI0r