इमरान खान ने अब NRC का लिया सहारा, कहा- मोदी सरकार मुस्लमानों को बना रही है निशाना

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया से करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब हर दिन नए-नए पैंतरे आजमा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले को मुस्लमानों के साथ जोड़कर दुनिया के सामने पेश करने की कोशशि कर रहे हैं, जो कि पहले ही फ्लोप हो चुका है।

इसी कड़ी में एक बार फिर से इमरान ने कश्मीर मामले को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की है। दरअसल, भारत के असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए एनआरसी की गई है। इसकी फाइनल लिस्ट शनिवार को गृहमंत्रालय ने जारी की।

असम में NRC की फाइनल लिस्ट जारी, 19 लाख लोगों का नाम बाहर

इस लिस्ट के जारी होते ही इमरान खान ने इसी मजहबी रंग दे देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि मोदी सरकार भारत से मुस्लिमों की सफाई करना चाहते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है।

इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में भारत सरकार ने जो भी किया वह मुस्लिमों को निशाना बनाने की नीति के तहत किया है। अब असम में भी एनआरसी के नाम पर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।

Reports in Indian and international media on Modi Govt's ethnic cleansing of Muslims should send alarm bells ringing across the world that the illegal annexation of Kashmir is part of a wider policy to target Muslims.https://t.co/QmjTDyaGVV