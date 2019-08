असम में NRC की फाइनल लिस्ट जारी, 41 लाख लोगों की नागरिकता का फैसला

नई दिल्ली। असम ( Assam ) में आज यानी शनिवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) की सूची जारी हो गई है।

जानकारी के अनुसार एनआरसी की अंतिम सूची को सुबह 10 बजे ऑनलाइन जारी की गई। इस सूची में असम राज्य के 41 लाख से अधिक लोगों की नागरिकता को लेकर असमंजस बरकार था।

सूची में शामिल नाम से फैसला होगा कि वो देश के नागरिक हैं या नहीं।

वहीं, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ( CM Sarbananda Sonowal ) ने राज्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Assam: Final list of National Register of Citizens (NRC) has been published. pic.twitter.com/iICYAfwrbF