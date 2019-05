मसूद अजहर को वैश्वक आतंकी घोषित करने के मामले में झुका चीन, कहा- बातचीत से निकालेंगे मुद्दे का हल

पेइचिंग। आतंकवाद को लेकर हमेशा से दोहरी नीति अपनाता रहा चीन ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ( JeM chief Massod Azhar ) को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर नरमी दिखाई है। चीन ने संकेत देते हुए कहा है कि मसूद अजहर मामले को सही तरीके से हल करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी भी चीन ने कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है। बता दें कि चीन की ओर से यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दो दिवसीय दौरे के ठीक बाद आया है। लिहाजा भारत की दृष्टि से इसे महत्वपूर्णा माना जा रहा है।

China: At present, the relevant consultations are under way in the 1267 Committee. Within the framework. And positive progress has been made. Thirdly, we believe in the joint efforts of all parties. This problem can be properly solved 2/2 #MasoodAzhar https://t.co/n1Hpfp8IDb