पाकिस्तान का कबूलनामा: मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा- हमारी धरती पर मौजूद है आतंकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसकी धरती में आतंकी संगठनों और जिहादी तत्वों की मौजूदगी है। सोमवार को पाकिस्तान ने यह माना कि वहां पर आतंकियों के कैंप हैं और आतंकियों को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ( Major General Asif Ghafoor ) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने जिहबादी संगठनों और हिंसक चरमपंथी गुटों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ( terrorism ) के कारण पाकिस्तान को काफी क्षति झेलनी पड़ी है, अभी तक केवल आतंकवाद के कारण लाखों डॉलर पाकिस्तान ने गंवाएं हैं।

