तनाव के बाद भी पाकिस्तान नहीं बंद करेगा करतारपुर गलियारे का काम

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान एक के बाद एक निर्णय ले रहा है। उसने भारत से सभी व्यापारिक संबध खत्म कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर उसने राजनयिक संबंध भी समाप्त कर दिए है। इस बीच सवाल उठने लगे कि क्या कतारपुर कॉरिडोर का काम भी रोका जाएगा। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर काम जारी रहेगा।

कश्मीर के लिए पाकिस्तान रच रहा बड़ी साजिश, 15 अगस्त को मनाएगा काला दिवस

Ministry of Foreign Affairs, Pakistan: Work on Kartarpur Sahib Corridor will be continued by Pakistan. pic.twitter.com/WL1DSoCuKt