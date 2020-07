Ladakh में भारत के आगे झुका चीन, NSA Ajit Doval की रणनीति से PLA पीछे हटने को तैयार

नई दिल्ली। भारत-चीन ( India China Tension ) के बीच लद्दाख सीमा ( Ladakh Border ) पर तनाव जारी है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( NSA ) अजीत डोभाल ( Ajit Doval ) ने चीनी विदेशी मंत्री वांग यी ( China stat councillor wang yi ) से बात की है। दोनों के बीच ये बातचीत रविवार को वीडियो कॉल के जरिए हुई है।

अजीत डोभाल के साथ बातचीत के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए और चीनी सैनिक LAC से पीछे हटने को तैयार हो गया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ( National Security Advisor Ajit Doval ) और चीनी विदेश मंत्री वांग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की है। दोनों ने एक-दूसरे के साथ व्यापाक तौर पर विचारों का आदान-प्रदान किया है।

मंत्रालय ने यह भी बताय है कि 'डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि द्विपक्षीय संबंधों ( Bilateral relations ) में विकास के लिए शांति और स्थिरता की बहाली आवश्यक है। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) से सैनिकों का पूरी तरह पीछे हटना सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा इस पर भी बात हुई कि कोई पक्ष इकतरफा यथास्थिति न बदलें।

बता दें कि डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत के बाद सोमवार को चीनी सेना गलवान घाटी ( Galwan Valley ) से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। चीनी सेना गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से तंबू हटाते हुए वहां से पीछे हटती दिख रही है। LAC पर तनाव के बीच सैनिकों के पीछे हटने का यह पहला संकेत है।

The focus of the conversation between NSA Ajit Doval & Chinese FM Wang Yi was the full and enduring restoration of peace and tranquillity and to work together to avoid such incidents in future: Sources https://t.co/pPhvCqGEwh