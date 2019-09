फिर धमाके से दहला काबुल, शाहिद स्कवायर में मैग्नेटिक IED ब्लास्ट, कई घायल

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़े बम धमाके की खबर आ रही है। काबुल के पीडी4 में सोमवार को शाहिद स्कवायर के नजदीक एक मैग्नेटिक आईईडी ब्लास्ट हो गया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि धमाके में तीन लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बारे में काबुल पुलिस के प्रवक्ता फेरडॉस फरारामर्ज ने जानकारी दी है।

Three people were wounded in a magnetic IED blast near Shaheed Square in Kabul’s PD4 today, said Kabul police spokesman Ferdaws Faramarz: TOLO news #Afghanistan