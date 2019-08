जाकिर नाइक पर कसा शिकंजा, मलेशियाई सरकार ने पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली।मलेशिया की सरकार की ओर इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया है। उस पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप है। जाकिर नाइक ने बीते दिनों मलेशियाई हिंदुओं को भारत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यको की तुलना में सौ गुना ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी। इसके बाद मलेशिया के मंत्रियों ने जाकिर नाइक को देश से निष्कासित करने की बात कही है।

मलेशियाई हिंदुओं पर जाकिर नाइक ने उठाए सवाल, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

'Malaysian authorities will summon Zakir Naik for questioning after he allegedly made racially sensitive remarks in the nation', the Malaysian government said: Reuters pic.twitter.com/AN68BJaMWP