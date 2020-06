Nepal: भारतीय इलाके वाला विवादित Map को उच्च सदन से मिली मंजूरी, पक्ष में पड़े 57 वोट

काठमांडु। भारतीय क्षेत्र को अपने इलाके में शामिल किए जाने वाला विवादित नक्शे ( Disputed Map ) को नेपाल की संसद ( Parliament Of Nepal ) ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। नेपाल के उच्च सदन ( Upper House ) ने सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय मानचित्र संशोधन विधेयक ( National Map Amendment Bill ) को मंजूरी दे दी है। इस बिल के समर्थन में 57 सदस्यों ने वोट किया, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा।

इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत के तीन इलाकों ( लिपुलेख, कालापानी और लिंप्युधारा ) को अपना बताया है। इससे पहले बीते हफ्ते नेपाल के निचले सदन में विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। 275 सदस्यों वाली निचले सदन ( Lower Houce ) में 258 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया था। इस बिल की मंजूरी के साथ ही भारत-नेपाल ( India-Nepal Border Dispute ) में दशकों से चली आ रही दोस्ती और रिश्ता अब तनाव में बदल सकता है

आपको बता दें कि भारत ने नेपाल के निचले सदन से विवादित नक्शे के पास होने के बाद आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह मानचित्र एतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है।

Nepal's Upper House endorses the New Map Amendment Bill (Coat of Arms) proposal, unanimously; 57 votes in support and 0 votes against or abstained. pic.twitter.com/Ff1Alz4cxk