राहुल गांधी को पाक मंत्री ने कहा 'कन्फ्यूज़', ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह कश्मीर की सच्चाई समझने की हिदायत दी

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को अपना हथियार बना लिया है। कश्मीर की आजादी पर दिए बयान के बाद से राहुल गांधी पाक मीडिया में भी छाए हुए हैं। मामले को बिगड़ता देख कांग्रेस ने इस पर सफाई पेश की है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर भारत का आतंरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर राहुल को कन्फ्यूज़ कहा दिया है।

अफगाानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन को लिखा पत्र, कहा-पाक सेना नियमों का उल्लंघन कर रही

Biggest problem of your politics is Confusion, take a stance closer to reality, stand tall like your great great grandfather who is a symbol of Indian Secularism and liberal thinking , “ye daaġh daaġh ujālā ye shab-gazīda sahar

vo intizār thā jis kā ye vo sahar to nahīñ”.. https://t.co/ufP518Ep83