इमरान खान पर बिलावल भुट्टो ने कसा तंज, कहा- कश्मीर हमसे छिन गया, अब मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़े

इस्लामाबाद। कश्मीर मसले को लेकर इमरान खान पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहे हैं। मगर खुद उनके ही देश में विरोध के सुर उठ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पहले हम भारत को धमकी देते थे कि हम उससे कश्मीर छीन लेंगे, लेकिन इस नाकाम सरकार के चलते हालात ये हो गए हैं कि हमें मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने इमरान पर तंज कसते हुए कहा कि इमरान खान इलेक्टेड (जनता द्वारा चुना हुआ) नहीं सिलेक्टेड (फौज द्वारा चुना हुआ) पीएम हैं।

हाफिज सईद के साथ एक पोस्टर में दिखे इमरान खान, पाक मीडिया ने की आलोचना

“Earlier we used to plan how to take Srinagar. Now we are planning how to save Muzaffarabad” @BBhuttoZardari says. True. A selected PM will always be faithful to those who have selected him.



Pakistan’s foreign policy is now limited to two words - rave and rant. pic.twitter.com/XWbcJsSnlw