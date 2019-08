पाकिस्तान ने पंजाब से 'भारतीय जासूस' पकड़ने का दावा किया

लाहौर। पाकिस्‍तान ने बुधवार को दावा किया कि उसने एक 'भारतीय जासूस' को गिरफ्तार किया है। इसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पकड़ा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की पूछाताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह यहां पर जासूसी कर रहा था।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए भारतीय 'जासूस' की पहचान राजू लक्ष्‍मन के रूप में की गई है। बुधवार को राजू को लाहौर से 400 किमी दूर डेरा गाजी खान जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि राजू लक्ष्‍मण बलूचिस्‍तान से डेरा गाजी खान जिले में दाखिल हो रहा था।

कुलभूषण जैसा मामला

बताया जा रहा है कि राजू को किसी अज्ञात स्‍थान पर ले जाया गया है, जहां पाकिस्‍तानी एजेंस‍ियां उनसे पूछताछ कर रही हैं।

आपको बता दें, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पहले ही पाकिस्‍तानी हिरासत में हैं। उस पर भी पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाया है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने अपने फैसले में पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर फिर से विचार करने को कहा है।

कोर्ट ने जाधव को कांउसलर एक्सेस नहीं देने के पाकिस्तान के फैसले को गलत ठहराया और उसे वियना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था।

Raveesh Kumar, MEA on reports of arrest of an alleged Indian spy by Pakistan authorities from Rakhi Gaj, Pakistan: We do not react to unverified media reports. We have not heard from the Pakistani side on this. pic.twitter.com/NRYsvD74Sg