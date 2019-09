इमरान के खिलाफ PoK रैली में युवाओं ने की थी जमकर बगावत, अब दमनकारी पाक सरकार ने दर्ज कराई FIR

मुजफ्फराबाद। भारत के कश्मीरी मुस्लिमों के हमदर्द बनने का दिखावा करने वाले पाकिस्तान खुद ही पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों पर सितम ढाने से बाज नहीं आते। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान कितने भी दावे क्यों न कर लें, उनकी पोल उस वक्त खुल गई जब वो पीओके में रैली करने गए थे।

वहां लोगों ने जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन अपनी नापाक हरकतों के लिए बदनाम पाकिस्तान अब उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश में जुटी हुई है।

PoK के युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज

एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने ये राग अलाप रहा है कि भारत के जम्मू-कश्मीर में हालात सही नहीं हैं। वहीं, हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान को अब गुलाम कश्मीर (POK) के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 13 सितंबर को जब पाक पीएम इमरान PoK में रैली करने पहुंचे थे तो उनके खिलाफ युवा वर्ग ने जमकर नारेबाजी की थी। अब पाकिस्तान में इन छात्रों और युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

Pakistan media reports that an FIR has been registered against students and youth for chanting slogans against Pakistan Prime Minister Imran Khan, during his Muzaffarabad (Pakistan Occupied Kashmir) rally. pic.twitter.com/1YmlgfQhfi