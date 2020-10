Pakistan: पेशावर के मदरसे में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर हमला, धमाके में सात की मौत, 70 घायल

पेशावर। पाकिस्‍तान (Pakistan) के पेशावर में मंगलवार को एक मदरसे में जोरदार विस्‍फोट हुआ। इस हमले से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। वहीं 70 लोगों के घायल होने सूचना है। घायलों में कई बच्‍चे भी शामिल हैं।

धमाके के कारणों का पता लगाने कहा

गौरतलब है कि विस्‍फोट पेशावर के दीर कॉलोनी में हुआ है। पुलिस ने विस्‍फोट की पुष्टि करते हुए बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने की जांच जारी है। इस हमले में अ‍ब तक सात लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। विस्‍फोट के समय मदरसे में कुरान की पढ़ाई हो रही थी।

A blast has been reported in Peshawar’s Dir Colony, according to police: Pakistan media