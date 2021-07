भारतीय सीमा से 1300 किलोमीटर दूर चीन बना रहा सीक्रेट एयरबेस, सैटेलाइट तस्वीरों से खुली पोल

नई दिल्ली। भारत में लेह एयर बेस से मात्र 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोप नूर में चीन एक गोपनीय एयरबेस को तेजी से विकसित करने में लगा हुआ है। इसे चीन का एरिया-51 नाम दिया गया है। यहां की जानकारियों को अभी तक काफी गोपनीय रखा गया है। अमरीका की टॉप सीक्रेट जगह एरिया 51 की तरह की चीन भी अपना सीक्रेट प्रोग्राम चला रहा है।

सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी

अमरीका की एनजीओ मीडिया ऑर्गनाइजेशन एनपीआर ने मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ये दावा किया है। इन तस्वीरों से जानकारी मिली है कि चीन इस एयरबेस को 2016 से तैयार करने में लगा हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस एयरबेस से सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है।

