भारत-किर्गिस्तान बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, प्राचीन संबंधों को मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय रोडमैप तैयार

बिश्केक। शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Co-operation Organization ) के 19वें शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान ( Kyrgyzstan ) के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-किर्गिस्तान बिजनेस फोरम ( India-Kyrgyzstan Business Forum ) का संयुक्त रूप से अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह महत्वपूर्ण बाद है कि मेरी बिश्केक यात्रा के दौरान इस बिजनेस फोरम का अनावरण हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्रपति जीनबेकोव को शुक्रिया कहते हुए भारत-किर्गिस्तान के बीच संबंधों को लेकर काफी चर्चा की।

Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi with Kyrgyzstan president Sooronbay Jeenbekov, at India-Kyrgyzstan Business Forum in Bishkek. pic.twitter.com/ZX4bpo83dn