SCO शिखर सम्मेलन: इमरान खान के सामने ही पीएम मोदी ने पाक को घेरा, उठाया आतंकवाद का मुद्दा

बिश्केक। शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation ) में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से हर मौके पर दूरी बनाने वाले पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बिना नाम लिए पाक पर जमकर निशाना साधा। SCO के 19वें सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की पहचान जरूरी है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को समाज के लिए नासूर बताते हुए कहा कि सभी देशों को इसके लिए एक साथ आना होगा। शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को SCO शिखर बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन में विकास से लेकर आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ क्षेत्रीय सहायता और विकास के मुद्दे पर बात की, वहीं उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अगले साल एससीओ बैठक के लिए सभी सदस्य देशों को भारत आने का न्योता दिया ।

Prime Minister Narendra Modi addressing the leaders of Shanghai Cooperation Organisation member states at the SCO summit in Bishkek , Kyrgyzstan. pic.twitter.com/hiJzyVLhj0

क्या कहा पीएम मोदी ने

पीएम मोदी ने सबसे पहले SCO सम्मलेन के आयोजन के लिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। उसके बाद पीएम ने विकास और विकाशशील देशों की समस्याओं की बात की। पीएम ने कहा कि विकासशील देशों में लोगों के हेल्थकेयर पर जोर देने की जरुरत है। पीएम ने इन देशों के बीच आपसी सहयोग पर बल देने की जरुरत बताई। पीएम ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को इस मुद्दे पर एकजुट होने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम ने ऊर्जा के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की जरुरत पर बल दिया। पीएम ने कहा कि SCO देशों में लोगों का आपसी सम्पर्क बहुत कम है जिसे बढ़ाने की जरुरत है। उन्होंने कलह कि SCO देशों के लिए भारत में पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

उठाया आतंकवाद का मुद्दा

एससीओ सम्मलेन में बोलते हुए मोदी ने पाक का नाम लिए बिना आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आतंक का समर्थन करने वाले देशों की पहचान करने की जरूरत है। पीएम ने आतंकवाद पर सभी देशों को साथ आने की जरुरत बताई और कहा कि इसके खतरे से एकजुट होकर निपटना होगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका ब्लास्ट की निंदा की। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत, श्रीलंका के लोगों के साथ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज को आतंक से मुख्त करना जरूरी है। पीएम ने पाक का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की पहचान करने की जरुरत है। अपने संबोधन में मोदी ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और SCO में अफगानिस्तान शांति वार्ता का रोड मैप तैयार होगा।

इस सम्मेलन के इतर पीएम शुक्रवार को किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, बेलारस और ईरान के राष्ट्रप्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही पीएम किर्गिस्तान के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद पीएम भारत-किर्गिस के संयुक्त बिजनेस फोरम का अनावरण करेंगे।

इमरान खान की कोशिश नाकाम

मोदी की इस यात्रा से पहले और इस सम्मेलन के दौरान भी पाकिस्तानी पीएम इमरान ने बातचीत के लिए अपील की। हालांकि, पीएम मोदी अपने रूख पर कायम रहे। यहां तक रात्रिभोज और फोटो सेशन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच दुआ सलाम तक नहीं हुई।

PM Modi in Bishkek: Literature & culture provide our societies a positive activity, stop the spread of radicalization among the youths. During my visit to Sri Lanka I visited the St. Anthony's shrine, where I witnessed the ugly face of terrorism that takes the lives of innocents. pic.twitter.com/JeSoVtb3Vg