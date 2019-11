Sri Lanka President Election: गोतबाया राजपक्षे की एतिहासिक जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई

कोलंबो। श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के महज 12 घंटे बाद यह तय हो गया कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। पूर्व रक्षामंत्री गोतबाया राजपक्षे ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के भाई श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति होंगे।

इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतबाया राजपक्षे को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा ‘वे दोनों राष्ट्रों के बीच रिश्तों के और गहरे होने की उम्मीद करते हैं। मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने शांति, समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं।’

श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव: गोटाबाया राजपक्षे ने किया जीत का ऐलान, भारत के लिए कितना अहम है ये परिणाम

पीएम मोदी के बधाई संदेश पर गोतबाया राजपक्षे ने जवाब भी दिया और ट्वीट करते हुए लिखा 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का धन्यवाद देता हूं। दोनों देश इतिहास और एक ही विश्वास में बंधे हैं। मैं, हमारी दोस्ती को मजबूत करने और निकट भविष्य में आपसे मिलने के लिए तत्पर हूं।’

आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 35 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन मुख्य मुकाबला राजपक्षे और प्रेमदासा के बीच देखने को मिला। जिसमें राजपक्षे ने बाजी मार ली।

I thank Prime Minister @narendramodi and the people of India for your warm wishes. Our two nations are bound by history and common beliefs and I look forward to strengthening our friendship and meeting you in the near future https://t.co/WZkLWc3MFS