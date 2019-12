अफगानिस्तान में अमरीकी बेस कैंप पर बड़ा हमला, आसपास की बिल्डिंग हो गईं धराशाई

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को काबुल के उत्तरी हिस्से में स्थित बगराम इलाके में ये धमाका हुआ है। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आसपास के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।

हमले की नहीं ली है किसी ने जिम्मेदारी

बताया जा रहा है कि ये एक आत्मघाती हमला था। इस हमले को अमरीकी एयरबेस के बाहर अंजाम दिया गया है। अभी ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस हमले को किसने अंजाम दिया है, क्योंकि अभी इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हमले की जानकारी अमरीका सैना की तरफ से दी गई है।

An explosion occurred in Bagram district of Parwan province close to Bagram airbase: Afghanistan Media