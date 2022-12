Afghanistan: तालिबान का नया फरमान, NGO में काम नही कर सकेंगी महिलाएं, पढ़ाई पर पहले ही लगा चुके हैं पहरा

Taliban stop women from working for aid organisations: अफगानिस्तान (Afghanistan) में महिलाओं की आजादी पर पहरे के नए कदम में तालिबान सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की महिला कर्मचारियों को काम पर नहीं आने को कहा है। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर यह ताजा हमला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालयों को महिलाओं के लिए बंद करने का आदेश दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। अमेरिका सहित दुनियाभर के सहायता संगठनों ने इसकी निंदा की है।

Taliban ban Afghan women from working at NGOs - as UN says its work will be affected