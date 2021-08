अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा तालिबान, किसी भी वक्त तख्ता पलट

नई दिल्ली। तालिबान ( Taliban ) के लड़ाके आखिरकार अफगानिस्तान ( Afghanistan ) की राजधानी काबुल ( Kabul ) में घुस चुके हैं। तालिबान के हमलों के बीच अफगानिस्तान की सभी सीमाओं पर अब चरमपंथी संगठन का कब्जा कर चुका है।

काबुल में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन के लड़ाके तैनात हैं, माना जा रहा है, भी वक्त धावा बोल सकते हैं। यानी कभी भी तख्ता पलट सकता है।

JUST IN — Taliban statement on Kabul via @IeaOffice:



• Ordering all forces to not enter Kabul

• They want a transition process

• Promising no retaliation against civilians or military

• All are “forgiven”

• “everyone should stay at home” pic.twitter.com/piKYy2IF1z