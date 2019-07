चीन के उत्तरपूर्व इलाके में टॉरनेडो का कहर, 6 की मौत, 190 घायल

बीजिंग। पूर्वोत्तर चीन में आए भयानक टॉरनेडो ने 6 लोगों की जान ले ली है। इस तूफ़ान के चलते करीब 190 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि चीन के उत्तरपूर्वी लियाओनिंग प्रांत के कायायुआन में बवंडर से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए।

तूफ़ान से तबाही

राज्य की मीडिया ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि तूफ़ान से छह लोगों की मौत हो गई और 190 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि लिओनिंग प्रांत के काउंटी स्तर के शहर कायायुआन में लोगों को टूटे हुए घरों से निकालने के लिए अग्निशामक दल काम कर रहे हैं। स्थानीय ब्रॉडकास्टर ने दिखाया है कि इस घटना में घरों और कारों में लगी खिड़कियों के कांच टूट-फूट गए। बवंडर ने औद्योगिक पार्क इलाके में कारखानों और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया।

