नेपाल: भारतीय तीर्थयात्रियों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 21 घायल

काठमांडू। नेपाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 60 भारतीय तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक यात्री बस नेपाल के रौतहट जिले में एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। रौतहट जिला कार्याल में पुलिस उपाधीक्षक नबीन कार्की ने बताया कि दुर्घटना सोमवार देर रात को हुई जब काठमांडू जाने वाली बस यात्रियों के रिफ्रेशमेंट के लिए चंद्रपुर नगर पालिका -1 के पौराई वन क्षेत्र में रुकी।

Nepal: Two Indian pilgrims dead, 21 injured after a bus carrying 60 Indian pilgrims was hit by a truck on East-West Highway in Chandrapur of Rautahat district last night. Bus driver absconding. Injured are being treated