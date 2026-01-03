2026 Me Makar Sankranti Kab Hai: साल 2026 में कब है मकर संक्रांति? यहां नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

2026 Me Makar Sankranti Kab Hai: सनातन धर्म में संक्रांति तिथि को उत्तम तिथियों में से एक माना जाता है। संक्रांति की तिथि हर महीने में आती है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हर राज्य में अलग- अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मकर संक्रांति के दिन विशेषतौर पर खीचड़ी बनाई जाती है। इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति कब है।