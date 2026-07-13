भगवान शिव का ‘तांडव’ पढ़ने से मां लक्ष्मी कभी नहीं फेरेंगी मुंह! जानिए, सोमवार को किए जाने वाले शिवलिंग से जुड़े 5 उपाय

Somwar Upay: सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय अपनाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि सोमवार की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के स्मरण से करने पर पूरे सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप रुके हुए कार्यों में गति, करियर में सफलता, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति चाहते हैं, तो सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाए जा सकते हैं।