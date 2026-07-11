Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत इन 6 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं टैरो कार्ड्स?

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह मेष राशि के लोग अपने कामकाज को लेकर पूरी तरह व्यस्त रहेंगे। आप अपनी मेहनत और समझदारी से समाज और कार्यस्थल पर अच्छी पहचान बना पाएंगे। इस हफ्ते आप जो भी निर्णय लेंगे, उनमें व्यावहारिकता और समझदारी दिखाना जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम न उठाएं वरना नुकसान हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा जिससे रिश्ता मजबूत होगा। घर में भी छोटे-छोटे काम पूरे होंगे। इस हफ्ते पुराने अधूरे काम पूरे करने की भी कोशिश करें आपको सफलता जरूर मिलेगी।